Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19. Tokar Yayla Şenlikleri'ne katıldı. Başkan Yücel, festival alanını dolduran binlerce vatandaşa seslenerek, "Biz bundan önce de buralardaydık, bugün de buradayız, Allah izin verirse gelecek yıllarda da hep birlikte yine beraber olacağız" dedi.

Alanya'nın en büyük yayla festivallerinden olan Çamlıcalılar Derneği'nin düzenlediği 19. Tokar Yayla Şenlikleri hafta sonu gerçekleştirildi. İki gün süren şenliklerin her iki gününe de katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlar tarafından büyük sevgi gösterisi gördü. Dün akşam saatlerinde şenlik alanına gelen Başkan Yücel, havai fişekler ve pankartlar ile karşılandı. Başkan Yücel, daha sonra ünlü sanatçı Gülben Ergen konserini takip etti.

Şenliklerin ikinci gününde Başkan Yücel'e yaklaşık 100 araçlık bir konvoy eşlik etti. Belediye Meclis Üyeleri, bölge muhtarları ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla şenlik alanına gelen Başkan Yücel, festival alanındaki vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Vatandaşlar Başkan Yücel ile fotoğraf çektirirken, bölgeye yapılan yatırımlar için de teşekkür etti.

"Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Şenliklerin ikinci gününde ünlü sanatçılar Hakkı Bulut ve Elif Buse Doğan sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Başkan Yücel'de şenlik alanını dolduran binlerce vatandaşa seslenerek, "Pandemi bizden çok şeyler götürdü ama bizler de sosyal ihtiyaçlarımızı tekrar hep birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz bundan önce de buralardaydık, bugün de buradayız, Allah izin verirse gelecek yıllarda da hep birlikte yine beraber olacağız. Biliyorsunuz ki her zaman sizlerle olmaktan, sizlerle yaşamaktan, hep gurur duyduk. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda daha da güzellerde çıtasını daha da yukarı çıkarak etkinliklerde buluşmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Şenlik konserlerin ardından ağalık yarışı ile devam etti. Bu yılın ağası Avni Erdoğan yeniden ağa seçilirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e destekleri için teşekkür etti. Yapılan çekiliş ile şenlikler sona erdi. - ANTALYA