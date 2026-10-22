Alanya açıklarında yunus sürüsü lüks gezi teknesiyle yarışırken dronla görüntülendi

Alanya açıklarında yunus sürüsü lüks gezi teknesiyle yarışırken dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, lüks bir gezi teknesiyle yarıştı. Su yüzeyine çıkarak görsel şölen sunan yunus sürüsü dronla kaydedildi ve bir süre birlikte yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Alanya Kalesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, lüks gezi teknesiyle yarıştı, zaman zaman da su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA