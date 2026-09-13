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Alanya açıklarında Akdeniz foku görüntülendi

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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

İlçede avlanmak için tekneyle denize açılan balıkçılar, Keykubat Plajı açıklarında deniz yüzeyinde yüzen bir Akdeniz foku fark etti.

Bir süre teknenin çevresinde yüzen fok cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, Akdeniz fokunun denizde bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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