Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir trafik denetimine katıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekiplerinin denetimi devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de Samsun-Sinop kara yolu Karlı Mahallesi mevkisinde yapılan denetime katılarak, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Trafik kurallarına uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden Kayabaşı, kazasız bir yolculuk yapmalarını diledi.

Trafik ekipleri de sürücü ve yolculara bayram çikolatası ikram etti.

Kayabaşı ve Özdemir, denetime katılan İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ile diğer görevlilerle de bayramlaştı, ardından mahalle sakinlerinin bayramını kutladı.