Haberler

Antalya'da alacaklısının babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla vurup öldüren Durmuş Ali A. adlı sanığa, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığın, olay sırasında 'korkutmak amacıyla' ateş ettiğini savunmasına rağmen mahkeme heyeti, ceza vermekten geri durmadı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Durmuş Ali A, son savunmasında havaya ateş ettiğini, kimseyi hedef almadığını savundu.

Yaşanan olaydan dolayı çevredekilerden ambulansı aramalarını istediğini öne süren Durmuş Ali A, "Sebahattin Sunbat üzerime yürüyünce korkutmak amacıyla ateş ettim, kendimden uzaklaştırmak istedim. Hamit Sunbat'a karşı hiçbir kötü niyetim olmadı, ailenin acılarını paylaşıyorum." dedi.

Sanık, adalete güvendiğini, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Durmuş Ali A'ya Hamit Sunbat'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Durmuş Ali A'ya yine müşteki Sebahattin Sunbat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, Tamer Ertürk'e yönelik de "silahlı tehdit" suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti.

Olay

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

