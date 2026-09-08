Haberler

Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

‘YANGINLARIN ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK’Orman Genel Müdürlüğü, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

'YANGINLARIN ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK'

Orman Genel Müdürlüğü, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla Yeşil Vatan hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım; bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama

Seyhan Soylu tutuklandı
Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı

Yaz bitti, sürprizleri bitmedi! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var

994 liraya ev veriyorlar! Tek bir şartı var
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var