Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı

'YANGINLARIN ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK'

Orman Genel Müdürlüğü, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla Yeşil Vatan hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım; bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı