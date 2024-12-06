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Aksu'ya 10 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı

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Isparta'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen temel atma töreninde, yeni 10 yataklı entegre Devlet Hastanesi'nin yapımına başlandığı duyuruldu. Vali Abdullah Erin, hastanenin ilçeye önemli bir sağlık hizmeti sunacağını vurguladı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 10 yataklı entegre Devlet Hastanesi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Erin, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Devlet Hastanesi'nin ilçede özlenen bir hizmet olduğunu söyledi.

Son 20 yılda memleketin dört bir tarafına büyük sağlık hizmetlerinin yapıldığını belirten Erin, "Sağlık sektöründe de Isparta'mız alabileceği hizmetlerin en güzelini aldı. İlimizde, birçok ile örnek olabilecek seviyede ve kalitede sağlık hizmeti sunuluyor. Bunun Isparta'mıza kazandırılmasında emeği olan ve talimatları olan başta sayın Cumhurbaşkanı'mız ve sağlık bakanlarımız olmak üzere bütün emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve idarecilerimize hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aksu'nun hak ettiği bir sağlık tesisine kavuşacağını dile getiren Erin, "Aksu ilçemizden çok kıymetli bacılarımız, hemşehrilerimiz törene yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu da bu hizmetin Aksu ilçemize yapılmasının ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından dualar eşliğinde hastanenin temeline beton dökme işlemi gerçekleştirildi.

Temel atma törenine; Vali Abdullah Erin, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Aksu Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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