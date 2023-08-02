Aksu Belediye Başkanı Şahin, İyi Partili Üyeye Yumruklu Saldırıda Bulundu.

Antalya Aksu Belediye Meclisi’nde, Çalkaya Mahallesi’ne yapılması planlanan Kültür Merkezi’nin kiralanması üzerinde görüşülürken tartışma çıktı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in İYİ Partili bir üyeye yumruklu saldırıda bulunduğu iddia edildi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, “Tek adam rejiminin oldu bittilerinden güç alan sayın Başkan Şahin, yönetim kurulu üyemize yumruklu saldırıda bulunmuştur. Olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar eşliğinde şikayetimizi iletmiş bulunmaktayız. Önce meclis toplantısında ardından başkanlık makamında partililerimize yapılan sözlü ve fiziki saldırıları bizi yıldıramaz. Milletimizin hakkını korumaya, ‘iyi’ olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Antalya Aksu Belediye Meclisi'nde, Çalkaya Mahallesi'ne yapılması planlanan Kültür Merkezi'nin kiralanması üzerinde görüşülürken tartışma çıktı. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in İYİ Partili bir üyeye yumruklu saldırıda bulunduğu iddia edildi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, "Tek adam rejiminin oldu bittilerinden güç alan sayın Başkan Şahin, yönetim kurulu üyemize yumruklu saldırıda bulunmuştur. Olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar eşliğinde şikayetimizi iletmiş bulunmaktayız. Önce meclis toplantısında ardından başkanlık makamında partililerimize yapılan sözlü ve fiziki saldırıları bizi yıldıramaz. Milletimizin hakkını korumaya, 'iyi' olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Antalya'nın Aksu Belediyesi meclis toplantısında, bugün 20 yıllığına kiralanmak istenen Kültür Merkezi ile ilgili görüşmeler sırasında tartışma çıktı. İYİ Parti Belediye Meclisi üyesi Ramazan Özen'in, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e konuyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine Başkan Şahin'in, Meclis üyeleri Ramazan Özen ve Nevzat Akcan'ı Meclis salonundan zorla çıkardığı belirtildi. Ardından Başkan Şahin'in, yönetim kurulu üyesine yumruklu saldırıda bulunduğunu söyleyen İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Aksu Belediyesi meclis toplantısında tasvip etmediğimiz, demokrasi kültürümüzle bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. AKP zihniyetinin nasıl çirkinleştiğinin en son örneğine hepimiz şahit olmuş durumdayız. Yaklaşık çeyrek asırdır iktidarda olan AKP zihniyeti, maalesef ranta 'dur' demek isteyenlere karşı her türlü yola başvurmaktadır. Belediye meclis toplantısında, gündemin 6. maddesi olan, Çalkaya Mahallesi'ne yapılması planlanan Kültür Merkezi'nin, yapım karşısında kiralanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunulmuştur. Konuyla ilgili olarak grup başkanımız Ramazan Özen, Belediye Başkanı sayın Halil Şahin'e şu soruları yöneltmiştir:

-Yapılacak kültür merkezinin projesi hazır mıdır?

-Projenin ne kadara mal olacağı ile ilgili günümüz şartlarında bir çalışma yapıldı mı?

-Yapılacak olan maliyet geriye ne kadar sürede dönebilir konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır?

"ŞAHİN, BİZLERE KARŞI YAPTIĞI KONUŞMADA YANINDAKİLERİ KIŞKIRTMIŞ VE ÜZERİMİZE SALDIRMALARINA NEDEN OLMUŞTUR"

Maalesef bu sorular karşısında sayın Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi kültürüne yakışmayacak şekilde bir tavırla cevap vermiştir. Ardından da meclis üyemiz Ramazan Özen ve Nevzat Akcan'ı belediye zabıtaları vasıtasıyla meclis salonundan zorla çıkarmak istemiştir. Memurların zorda kalmasını istemeyen meclis üyelerimiz kendi rızalarıyla meclis salonunu terk etmişler, bu davranışta da bulunurken tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkının kimseye yedirmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Konunun il başkanlığımıza nüksettirilmesi üzerine yaşanan sorunla ilgili olarak Aksu Belediye Başkanı sayın Halil Şahin'i divan ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Makamında bizi dinlemek istemediği her halinden belli olan sayın Şahin, bizlere karşı yaptığı konuşmada yanındakileri kışkırtmış ve üzerimize saldırmalarına neden olmuştur. Partililerimiz ne yazık ki demokrasi çağında, bir ilçe belediye başkanının makam odasında hem sözlü hem de fiziki şiddete maruz kalmıştır.

"BAŞKAN ŞAHİN DE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZE YUMRUKLU SALDIRI DA BULUNMUŞTUR"

Yanındakileri kışkırtmakla kalmayan, demokrasi yerine 'biz istediğimiz yaparız' zihniyetine bürünen, tek adam rejiminin oldu bittilerinden güç alan sayın Başkan Şahin de yönetim kurulu üyemize yumruklu saldırı da bulunmuştur. Olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar eşliğinde ilgili makamlara şikayetimizi iletmiş bulunmaktayız. Ne bu sözlü ve fiziki şiddetin peşini ne de milletimizin hakkını savunmayı bırakmayacağız. Buradan Aksulu vatandaşlarımıza söz veriyoruz. Önce meclis toplantısında ardından başkanlık makamında partililerimize yapılan sözlü ve fiziki saldırıları bizi yıldıramaz. Milletimizin hakkını korumaya 'iyi' olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Emniyete şikayette bulunduktan sonra açıklama yapan İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan şunları söyledi:

"GEREKLİ ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK. BELEDİYE BAŞKANIMIZI KINIYORUZ"

"Bugün Aksu Belediye Meclisi'nde yaşanan, halkın seçilmiş meclis üyelerini, İYİ Partili meclis üyelerimizi antidemokratik şekilde salondan çıkartmaya çalışan, halkın menfaatlerini korumak için mücadele eden değerli meclis üyelerimizi zabıtalar ve güvenlik görevlileri vasıtasıyla çıkartmaya çalışan Aksu Belediye Başkanı'nı kınıyoruz. Kendisinden bu konuyla ilgili bilgi almaya geldiğimizde makamında belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza bizzat kendisinin yumrukla saldırması, sözlü saldırıları ve yanındaki bulunan kişilerin de yönetim kurulu üyesi ve divan üyesi arkadaşlarımıza saldırmasıyla ilgili gerekli çalışmaları ve şikayetleri yapmak üzere emniyete geldik. Gerekli şikayetimizi yaptık. Belediye Başkanımızı kınıyoruz."

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede ise şöyle konuştu:

"BİR YER 20 YILLIK KİRAYA VERİLİR Mİ? BURADA BİR RANT DÖNGÜSÜ VAR"

"Bir yerin 20 yıllığına kiraya verilmesi söz konusu. Meclis üyelerimiz Aksu halkının parasının boşa gitmemesi üzerine Belediye Başkanı'na sorular soruyorlar. Arbede yaşanmasın diye arkadaşlarımız meclis salonundan çıkıyorlar. Daha sonra arkadaşlarımız başkanın yanına gidiyorlar. Başkan agresif şekilde davranıyor. Daha sonra bir arkadaşımıza yumruk atıyor. Bunun üzerine Emniyet'e gittik, şikayetçi olduk. Halil Başkanının kendisinin bizzat yumruk atıyor olması öfke kontrolünün olmadığını gösteriyor. Bir yer 20 yıllık kiraya verilir mi? Burada bir rant döngüsü var."