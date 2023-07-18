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Akşener'den doğum gününü meşale yakarak kutlayan partililere bomba tepki: Saçımızı başımızı yakmaya kararlısınız

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, parti merkezinde doğum günü sürpriziyle karşılaştı. 67. yaşına giren Akşener için meşaleler yakılırken makam aracından inen İYİ Parti lideri, gülümseyerek "Saçımızı başımızı yakmaya mı kararlısınız" ifadelerini kullandı.

18 Temmuz 1956 doğumlu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partililer doğum günü sürprizi yaptı. Makam aracından meşaleler eşliğinde inen Akşener, "Saçımızı başımızı yakmaya mı kararlısınız" dedi.

67. YAŞINA GİRDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, doğum günü dolayısıyla partililer tarafından sürpriz kutlama yapıldı. 67'nci yaşını kutlayan Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

Akşener'den doğum gününü meşale yakarak kutlayan partililere bomba tepki: Saçımızı başımızı yakmaya kararlısınız

PARTİ MERKEZİNDE PASTA KESTİLER

Partililerin alkışları arasında makam aracından inen Akşener'e, çeşitli hediyeler verildi. Akşener, genel merkezde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, kutlamaları kabul etti. Akşener, doğum günü sürprizi için partililere teşekkür etti.

Akşener'den doğum gününü meşale yakarak kutlayan partililere bomba tepki: Saçımızı başımızı yakmaya kararlısınız

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meral Akşener Doğum Günü İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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