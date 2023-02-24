Akşener'e canlı yayında zor soru: 6'lı Masa sizin aday olmanızı isterse ne yapacaksınız?

Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında seçim tarihi ve 6'lı masanın adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adayın belirleneceği tarihle ilgili "2 Mart'ta yapacağımız toplantıda aday konusunda yöntemin konuşulacağını düşünüyorum" diyen İYİ Parti lideri, "6'lı Masa, sizin aday olmanızı isterse ne yaparsınız?" sorusuna da yanıt verdi. Akşener, "Onu bilmiyorum, inanın hiç düşünmedim. Kazanacak bir adayla gireceğiz ve kazanacağız hem de 1. turda" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı canlı yayında Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremler ve bölgedeki durum hakkında konuştu. Seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği ve 6'lı masanın adayı hakkındaki konulara da değinen Akşener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM EN GEÇ 18 HAZİRAN'DA OLMALIDIR"

Seçimlerin gerçekleşeceği tarih hakkında Akşener, şunları söyledi:" 18 Haziran'da bu seçim kesinlikle olacaktır olmalıdır. Şimdi aldığımız bilgilere göre 14 Mayıs'ta Sayın Erdoğan'ın bu seçimi yapacağı yönünde. Bu kadarın 10 Mart'ta alınması gerekiyor. Biz eğer 6 Nisan öncesinde bir seçim kararı alınırsa ona Meclis'te onay vereceğimizi söylemiştik. Çünkü bir kanun çıkmıştı eski seçim yasasına yürüsün diye bu 14 Mayıs bunun karşılığı değil, dolayısıyla Meclis'te biz buna onay vermeyeceğimizi ilan etmiştik aynı yerde duruyoruz. Şimdi yetiştirip yetiştirilemeyeceği benim tamamen mantığım çerçevesinde gerçekler üzerinden bir tarifimde 14 Mayıs'ta yetiştireceğiz deniyorsa yetiştirilir orada bir sorun yok. Ama bu kararı Erdoğan almak zorunda.

"SAYIN ERDOĞAN BU İŞİ BECEREMEYECEĞİNİ ANLADI"

Niçin buna rağmen hızlı bir şekilde yapılacağını siyasi olarak soruyorsanız, benim gezip gördüğüm bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan gerçeklik şu, Sayın Erdoğan bu işin becerilemediğini anladı, uzadığı takdirde daha büyük beceriksizliklerle karşılaşılabileceğini herhalde anladı, ciddi bir para topladı dolayısıyla bazı şeyleri daha hızlı bir şekilde yaparmış gibi bir dili geliştirmek daha kolay. Geleceğe dair söyleyecek bir şey kalmadığı için en uygun zaman gibi görünüyor."

"2 MART'TA ADAYI KONUŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Adayın ne zaman belirleneceğine dair Akşener, "2 Mart'ta yapacağımız toplantıda aday konusunda yöntemin konuşulacağını düşünüyorum. Ben söyleyeceğim. İsmi siz ne zaman öğrenirsiniz bilmiyorum" dedi.

6'LI MASA, AKŞENER'İ İSTERSE NE YAPACAK?

İlker Karagöz'ün " 6'lı Masa, sizi aday göstermek isterse ne yaparsınız?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Onu bilmiyorum, inanın hiç düşünmedim. Kazanacak bir adayla gireceğiz ve kazanacağız hem de 1. turda." ifadelerini kullandı.