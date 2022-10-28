Meral Akşener'den "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" çağrısı yapan BTP lideri Hüseyin Baş'a ziyaret: Teklifi 6'lı masaya götüreceğim

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bir canlı yayında "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" çağrısında bulunmasının ardından İYİ Parti lideri Akşener'den BTP liderine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Akşener, "Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6'lı masaya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. İnşallah her şey hayırlı olur" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" diyerek Millet İttifakı'na katılmak istediklerini dile getirdi.

İYİ PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu çağrısına İyi Parti'den olumlu yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: MEMNUNİYET DUYARIZ

İYİ Parti'den sonra 6'lı masadaki diğer partilerin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili çok geçmeden CHP'den de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hüseyin Baş'ın bu çağrısıyla ilgili yöneltilen soruya "CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir" cevabını verdi.

AKŞENER'DEN HÜSEYİN BAŞ'A ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Akşener ile BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi.

"BAŞ'IN ÇAĞRISINI 6'LI MASAYA GÖTÜRECEĞİM"

Toplantı sonrası İYİ Parti Lideri Akşener yaptığı ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti CHP arasında ilk Millet İttifak ar. Daha sonra da 6'lı Masa var. Bu 6'lı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı. Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi 6'lı masada oturan genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6'lı masaya götüreceğim. Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur."

BAŞ: VİZYON OLUŞTURMAK ADINA KIYMETLİ

Hüseyin Baş ise şu açıklamalarda bulundu: Ben de sayın genel başkanımız Meral Akşener ablama diyeyim, bize o konfor alanını açmış oldu. Biz zaten iade-i ziyareti bekliyorduk. Ara ara iletişim kanalları üzerinden görüşüyorduk. Bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda müteşekkiriz. Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi, parlamenter sisteme dönüşü. Malumunuz AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklarken biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyıl için 6'lı masaya çağrıda bulunduk. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında katkı sunsun. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel vizyon oluşturmak adına kıymetlidir."