Akşener: Adayımız 13'üncü cumhurbaşkanı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz ne zaman buluşsak, iktidar cephesinden birileri hoplayıveriyor. Biz, 'Asıl mesele sistemdir' dedikçe; onlar ısrarla, 'Adayınız kim?' diye soruyorlar. Defalarca söyledim, yine söylüyorum; adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ekonomik sıkıntıların mart ayında da devam ettiğini belirterek, "Maalesef zamları, geçim darlığını, işsizliği, siftahsız kapanan dükkanları, toprağına küsen çiftçilerimizin dertlerini, bir türlü geride bırakamıyoruz. Maaşlar erimeye, paramız değer kaybetmeye aynen devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu süreçte vatandaşa, sağlıklı yaşam tavsiyeleri verdiğini savunan Akşener, "Bu arkadaşımız son olarak yaşam koçluğuna soyundu. Memlekette ne kadar diyetisyen varsa, an itibarıyla panikte. Neymiş; geceleri manda yoğurdunu, kestane balı, Medine hurması ve yulafla karıştırıp öyle yiyecekmişiz. Niye? Çünkü şifaymış. Manda yoğurdunun kilosu 70 lira. 750 gramlık Medine hurması 205 lira. Kestane balı 250 lira. Yulaf ezmesinin yarım kilosu 15 lira. Neymiş? Şifaymış. Peki bu şifa bir asgari ücretlinin hanesine nasıl girecek? Orası belli değil. Senin işin milletimize gece yatmadan önce yemek için tavsiyelerde bulunmak değil; milletimizin istediğini yiyip, yatağa da karnı tok girmesini sağlamaktır. Millete şifa formülleri anlatmayı bırak, milleti nasıl doyuracaksın sen asıl onu anlat. Ayıptır, günahtır" diye konuştu.

Akşener, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin, Türkiye'nin 5 katı, 10 katı olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkelerde hukuk var, adalet var, demokrasi var, zenginlik var. Dünyanın en iyi eğitim kurumları bu ülkelerde. Peki bu ülkeler başarılarını bir kişiye mi borçlular? Bu başarılarını bir kişinin vizyonu ile mi sağladılar? ya da bu günlere süper yetkili başkanlar sayesinde mi geldiler? Hayır. Bu ülkeler başarılarını, kim başa gelirse gelsin işleyen sistemlerine borçlular. Başarılarını kuvvetler ayrılığına borçlular, ortak akılla iş yapan kurumlarına borçlular. Bizim de Türkiye için istediğimiz model işte budur. Kim başa gelirse gelsin, işleyen bir sistem kurmaktır. Bu tartışma; 'Kim aday olacak?' tartışmasından çok daha önemli, çok daha ileri görüşlü bir tartışmadır. Biz 6 parti olarak, Türkiye'nin işte bu hayati ihtiyacını görüyoruz. O nedenle de 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyoruz" dedi.