Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ile yakalanan F.D. tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve evinde 800 uyuşturucu hap bulunan şüpheli F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel