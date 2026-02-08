Haberler

Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 800 uyuşturucu hap ile yakalanan F.D. tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve evinde 800 uyuşturucu hap bulunan şüpheli F.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
