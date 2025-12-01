Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1400 Hap Ele Geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir zanlı 1400 uyuşturucu hap ile birlikte gözaltına alındı ve tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akşehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, D-300 kara yolunda durdurduğu araçtaki İ.Ş.'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada 1400 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel