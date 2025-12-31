Haberler

Aksaray ve Karaman'da eğitime kar engeli

Aksaray'da yoğun kar yağışı, Karaman'da ise kar yağışı beklentisi nedeniyle 31 Aralık'ta eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, Karaman'da ise kar yağışı beklentisi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini duyurdu Vali Kumbuzoğlu, "Sevgili öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.

Karaman'da ise valilikten yapılan açıklamada kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
