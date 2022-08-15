Aksaray gündem haberleri | Aksaray'da bu yıl da çerezlik ayçiçeği üretiminde 1'incilik hedefi

Aksaray gelişmesine göre TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 tonla en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti.

TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 tonla en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, bu yıl da Türkiye birincisi olmak istediklerini belirterek, "Bu yıl ortalama 100 bin dekarda 30 bin tonun üzerinde hasat yapmayı planlıyoruz" dedi.

Aksaray'da, 420 bin hektarlık tarım arazisinde, ağırlıklı olarak buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, çerezlik kabak ve ayçiçeği ekimi yapılıyor. 2021 yılında 32 bin 430 ton yağlık ayçiçeği ve 29 bin 756 ton çerezlik ayçiçeği üretimiyle Aksaray, Türkiye 1'incisi olurken, Kayseri 2'nci ve Denizli de 3'üncü sırada yer aldı.

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