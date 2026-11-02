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Aksaray Eskil'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı

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Aksaray Eskil'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan eşi yaralandı.

Eskil ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali Ö. (50) idaresindeki 42 AER 163 plakalı tır ile Hasan B. (34) yönetimindeki 06 DYE 519 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan B. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Rukiye B. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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