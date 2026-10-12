Haberler

Aksaray'daki kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'daki kavşakta iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da dün saat 21.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu Armutlu köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı; yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, inceleme sürüyor.

AKSARAY'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Armutlu köyü kavşağında meydana geldi. Murat Çoker (48) yönetimindeki 07 ACB 827 plakalı otomobil, kavşakta Gökhan Andıç (36) yönetimindeki 06 DZD 253 otomobille çarpıştı. Kazada Gökhan Andıç ile aracındaki Hilal Andıç (33), Zeynep Andıç (6), Alpaslan Yusuf Andıç (4), diğer sürücü Murat Çoker, yanındaki Neşe Şenyüz (40) ve Güler Karataş (32) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu