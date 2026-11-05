Aksaray'da limon yüklü TIR devrildi, Sırbistan uyruklu şoför öldü, 1 kişi yaralandı

AKSARAY'da devrilen limon yüklü TIR'ın Sırbistan uyruklu şoförü Aleksardar Ljubic (40) öldü, yanındaki Boban Janjc (54) yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Babakonağı köyü yakınlarında meydana geldi. Aleksardar Ljubic'in kontrolünü yitirdiği AD 936-VR plakalı TIR, devrildi. Kazada, Aleksardar Ljubic ile Boban Janjc yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aleksardar Ljubic, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Boban Janjc ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ljubic'in cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı