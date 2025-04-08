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Aksaray'da Kuyuya Düşen Porsuk Kurtarıldı

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çobanlar tarafından kuyuda mahsur kalan porsuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çobanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi ve ekipler hayvanı güvenli bir şekilde kuyudan çıkardı.

Çobanlar ihbar etti, kuyudaki porsuk kurtarıldı

AKSARAY - Aksaray'da 4 metrelik kuyuya düşen porsuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde arazide koyun otlatan çobanlar kuyu içinden sesler geldiğini fark edip baktıklarında bir hayvanın mahsur kaldığını fark etti. Hayvanın ne olduğunu anlayamadıkları için tedirgin olan çobanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyu içindeki hayvana yönelik yaptığı incelemede hayvanın porsuk olduğunu tespit etti. Hayvanı mahsur kaldığı 4 metrelik kuyudan çıkartmak için çalışma başlatan AFAD ekipleri merdivenle kısmen kuyuya inerek hayvan yakalama aparatıyla porsuğa müdahale etti. AFAD ekiplerinin kısa süreli başarılı çalışması sonucu porsuk mahsur kaldığı kuyudan çıkartılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Güncel
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