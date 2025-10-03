Haberler

Aksaray'da İsrail'in Filoya Saldırısı Protesto Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği Aksaray Şube Başkanı Ramazan Özbek, İsrail'in eylemlerini insanlık onurunun çiğnenmesi olarak değerlendirdi.

Aksaray'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Dua edilmesinin ardından grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Aksaray Şube Başkanı Ramazan Özbek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının hukuk, vicdan ve insanlık onurunun alçakça çiğnenmesi olduğunu söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"10 yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan ve çocukları katleden bu rejim bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine saldırılarıyla devam etmektedir. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar. Kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.