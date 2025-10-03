Aksaray'da İsrail'in Filoya Saldırısı Protesto Edildi

Aksaray'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Dua edilmesinin ardından grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Aksaray Şube Başkanı Ramazan Özbek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının hukuk, vicdan ve insanlık onurunun alçakça çiğnenmesi olduğunu söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"10 yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan ve çocukları katleden bu rejim bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine saldırılarıyla devam etmektedir. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar. Kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz."