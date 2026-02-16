Aksaray'da dolandırıcılığa karşı vatandaşlar uyarıldı

Aksaray'da dolandırıcılığın önüne geçmek için stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemlerde artan dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Başsavcılığın talimatıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan zabıt katibi İbrahim Yiğit, son dönemde özellikle banka hesabı kiralama ve dijital dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Kendisini banka görevlisi, savcı veya emniyet personeli olarak tanıtan kişilerin telefon ve mesaj yoluyla vatandaşları hedef alıyor. Bu tarz dolandırıcılık yöntemleri çoğaldı. Biz de burada sahada doğrudan vatandaşlarla iletişimde olarak onları bire bir uyaracağız." dedi.