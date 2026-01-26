Haberler

Aksaray'da akranını pompalı tüfekle yaralayan gençler yakalandı

Aksaray'da akranını pompalı tüfekle yaralayan gençler yakalandı
Güncelleme:
Aksaray'da, para ve sigara isteyen 15 yaşındaki Y.K.'yi reddedince pompalı tüfekle yaralayan 15 yaşındaki A.K. ve arkadaşı A.O. yakalandı. Olayın, sosyal medya tartışması sonrası gerçekleştiği belirlendi.

AKSARAY'da, para ve sigara istediği akranı Y.K.'yi (15) olumsuz cevap alınca, pompalı av tüfeğiyle başından ve sol omzundan yaralayan A.K. (15) ile olay anında yanında olan A.O. (15), yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri belirtildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. A.K., arkadaşı A.O. ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nin yanına yaklaştı. İki çocuk, iddiaya göre akranları Y.K.'den sigara ve para istedi. Y.K. bu istediği reddedip, yoluna devam etti. Motosikletle Y.K.'nin arkasından gelen çocuklardan A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve sol omzuna isabet ettiği Y.K., yaralandı. Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.K., ilk ifadesinde, "Benden sigara ve para istediler. Olumsuz cevap verince bana ateş ettiler" dedi.

Bu arada 2 şüpheli, Sultanhanı ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
