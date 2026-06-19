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4'üncü Aksaray Bilim Festivali Görkemli Açılışla Başladı

4'üncü Aksaray Bilim Festivali Görkemli Açılışla Başladı
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Aksaray Valiliği, Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen 4'üncü Aksaray Bilim Festivali, F-16 gösterisi ve Jandarma tüfekli hareketler gösterisiyle açıldı. Festivalde yerli savunma sistemleri Hisar ve Sungur başta olmak üzere otonom araçlar, simülatörler ve milli ürün stantları yoğun ilgi gördü. Vali Duru ve Belediye Başkanı Dinçer, konuşmalarında milli teknoloji hamlesine vurgu yaparak etkinliğin 21 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.

AKSARAY Valiliği, Aksaray Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen 4'üncü Aksaray Bilim Festivali, F-16 ve Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı 'Tüfekli Hareketler Gösterisi' ile başladı. Festivalde kapsamında yerli savunma sistemleri 'Hisar' ve 'Sungur'un da aralarında bulunduğu teknolojik otonom araçlar, simülatörler, savunma sanayi envanterlerinde olan yerli ve milli ürünlerin stantları, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 4'üncü Aksaray Bilim Festivali'nin açılışı, F-16 uçaklarının selamlama gösterisiyle başladı. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı 'Tüfekli Hareketler Gösterisi' alkış topladı. Festivalde kapsamında yerli savunma sistemleri 'Hisar' ve 'Sungur'un da aralarında bulunduğu teknolojik otonom araçlar, simülatörler, savunma sanayi envanterlerinde olan yerli ve milli ürünlerin stantları, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

'KUTLU MİRAS, MİLLİ BİR ŞAHLANIŞA DÖNÜŞTÜ'

Aksaray Valisi Murat Duru, "Ecdadımızdan aldığımız bu kutlu miras; bugün bilimde, teknoloji ve savunma sanayisinde milli bir şahlanışa dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü vizyon; kararlı liderlik ve Türkiye Yüzyılı sayesinde yerli ve milli teknoloji hamleleriyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. Aksaray Bilim Festivali; bu çağın takipçileri değil, kurucusu ve öncüsü olmaya hazırlayan bir ilim ve teknoloji seferberliğidir. Bu başarıların yegane gayesi savaş değildir, barıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi, devlet aklımızın ve millet irademizin temelidir. Güçlü olmak, başkalarına hükmetmek için değil, bağımsızlığımızı korumak içindir" dedi.

'GELECEK NESİLLERİMİZDEN UMUTLUYUZ'

Festivalde konuşan Aksaray Belediye Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Gelecek nesillerimizden umutluyuz. Büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde önemli festivallerden birisi. 70'e yakın kamu kurumu ile özel sektör kuruluşu katıldı. Bunun yanında 200'e yakın etkinlik çadırı ile 3 gün boyunca gençlerimiz ile vatandaşlarımıza etkinlikler olacak" diye konuştu. Aksaray Bilim Festivali, 21 Haziran'a kadar sürecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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