AKP Grup Başkanvekili Elitaş: Meclis Yarın Çalışmaya Başlayacak, İlk Sıradaki Gündemimiz Eyt'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın yeniden başlayacağını belirterek “Siyasi parti gruplarıyla ve kamuoyuyla paylaştığımız gibi birinci sıradaki gündemimiz EYT ile ilgili düzenleme olacak. Siyasi parti grupları kanun teklifi komisyonda görüşülürken bazı grup başkanvekili arkadaşlarımız ‘İki saatte biz bu kanun teklifini Genel Kurul’dan geçiririz’ diye ifade etmişlerdi. Dört maddelik kanun teklifi eğer siyasi parti grupları uygun derlerse, katkı sağlarlarsa umuyorum diliyorum ki salı günü bitirebiliriz” dedi. Elitaş, seçimin tarihiyle ilgili "Depremden önce Cumhurbaşkanımız ‘10 Mart tarihinde açıklama yapabilirim’ diye bir ifade kullandı bizim için şu andaki durum bu" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın yeniden başlayacağını belirterek "Siyasi parti gruplarıyla ve kamuoyuyla paylaştığımız gibi birinci sıradaki gündemimiz EYT ile ilgili düzenleme olacak. Siyasi parti grupları kanun teklifi komisyonda görüşülürken bazı grup başkanvekili arkadaşlarımız 'İki saatte biz bu kanun teklifini Genel Kurul'dan geçiririz' diye ifade etmişlerdi. Dört maddelik kanun teklifi eğer siyasi parti grupları uygun derlerse, katkı sağlarlarsa umuyorum diliyorum ki salı günü bitirebiliriz" dedi. Elitaş, seçimin tarihiyle ilgili "Depremden önce Cumhurbaşkanımız '10 Mart tarihinde açıklama yapabilirim' diye bir ifade kullandı bizim için şu andaki durum bu" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında TBMM'nin deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın başlayacağını belirterek, EYT düzenlemesinin gündemin ilk sırasında yer aldığını ifade etti. Elitaş, şunları söyledi:

"TBMM YARIN ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle ilgili 'savaşta dahi çalışan Meclis' diye bazı iddialar ifade ettiler ama o dönemde vatan kurtarmayla ilgili, düşmanla mücadele vardı, bugün yıkılan insanlara yardım etmek için kendini görevli hisseden bir parlamento var. Tüm siyasi parti grupları olarak birlikte aldığımız karar çerçevesinde yüz yılın afetinden insanların yaralarını sarmak, acılarını paylaşmak, onlara yardımcı olabilmek için parlamentoya ara verme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mehabetine yakışan bir durumdu. Katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15: 00'te çalışmalarına başlayacak. Siyasi parti gruplarıyla ve kamuoyuyla paylaştığımız gibi birinci sıradaki gündemimiz EYT ile ilgili düzenleme olacak. Siyasi parti grupları kanun teklifi komisyonda görüşülürken bazı grup başkanvekili arkadaşlarımız 'iki saatte biz bu kanun teklifini Genel Kurul'dan geçiririz' diye ifade etmişlerdi. Dört maddelik kanun teklifi eğer siyasi parti grupları uygun derlerse, katkı sağlarlarsa umuyorum diliyorum ki salı günü bitirebiliriz.

"KAMUOYUNDA 'YAPILANDIRMA' DİYE İFADE EDİLEN KANUN TEKLİFİMİZ VAR O KANUN TEKLİFİNİ DE GÖRÜŞECEĞİZ"

Hemen geneli üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun, temel kanun olmadığından dört maddelik bir kanun teklifi olduğundan normal şartlar altında Genel Kurul'da görüşme süresi 10 saat. 15'te Genel Kurul başlayacak, grup önerisi vererek öne çekeceğiz. Eğer dört parti veya beş partide grup önerisi verirlerse onların görüşme süreleri de 2 saat bir süre alır. 12-13 saatlik bir süre, sabaha karşı bitme durumu olur o zaman sanıyorum çarşamba günü Genel Kurul'da nihayete erer diye düşünüyorum.

Arkeoloji Enstitüsü Vakfı'yla ilgili 11 maddelik bir kanun teklifimiz vardı. O kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere başlamıştık. Ama önceliğimiz EYT olduğu için o kanun teklinin birinci sıradan atlayıp ikinci sıraya alacağımız EYT ile ilgili düzenlemeyi görüşeceğiz. Kamuoyunda 'yapılandırma' diye ifade edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, vergi yapılandırması gibi durumu ortaya çıkaran kanun teklifimiz var. Yürürlük, yürütme dahil 24 maddelik; o kanun teklifini görüşeceğiz. Bu hafta bunlar bitmeyebilir, bir sonraki haftaya da aktarılabilir. Komisyonda olan işlerimiz varsa, komisyonda olan işlerde komisyondan sırası geldiğince Genel Kurul gündemine gelecektir."

"CUMHURBAŞKANIMIZ '10 MART TARİHİNDE AÇIKLAMA YAPABİLİRİM' DİYE BİR İFADE KULLANDI BİZİM İÇİN ŞU ANDAKİ DURUM BU"

Elitaş, seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Şu anda seçimle ilgili bir konu henüz gündemimizde yok ama iki hafta önce, 'seçimden kaçamazsınız' diye çeşitli beyanatlar verildi, köşe yazıları yazıldı. Milletin depremle boğuştuğu bir dönemde seçimi gündeme getirmek vicdani değil, ahlaki değil diye düşündüğümüzden dolayı o ana kadar hiçbir açıklama yapmadık. Şu anda da o konuyla ilgili bir süreç değil; önce bugün yaşadığımız Malatya Yeşilyurt'ta yaşadığımız 5,6'lık deprem onun nasıl hallolacağıyla ilgili bir mesele varken hala seçimle ilgili bazı konuları gündeme getirmemiz doğru değil. Nasıl kararlar alınacağı belli, ya Sayın Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak ya parlamento seçim kararı alacak ya da Seçim Kanunu gereğince Yüksek Seçim Kurulu takvim içerisinde bunu değerlendirecek. Bu konu şu anda gündemimizde olan bir konu değil. Depremden önce Cumhurbaşkanımız '10 Mart tarihinde açıklama yapabilirim' diye bir ifade kullandı bizim için şu andaki durum bu.

"ÖYLE BİR OLAĞANÜSTÜ SENARYO ÜRETİYORLAR Kİ HAYRETLE İZLİYORUM"

Seçimleri, 'Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla erteletmeye çalışıyor' diyen insanlar ya akıl tutulmasıyla karşı karşıyalar ya da kötü niyetliler. Öyle bir olağanüstü senaryo üretiyorlar ki hayretle izliyorum. Siyasi partilerde görev yapmış, bizim partimizde de görev yapmış, yıllarca parti genel başkanlığı yapanlar da dahil olmak üzere 'Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla seçimleri erteletmeye çalışıyorlar' diye şeytanın bile aklına gelmeyecek şey, şeytani düşünceler içerisinde bulunanların aklından hiç çıkmıyor."