AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yerel basını destekleyeceğini açıkladı

MELTEM KARAKAŞ

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, "Eskişehirimiz lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret ne ise tüm basın mensuplarımıza belediye şirketlerimizden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücreti biz vereceğiz ve yerel basını destekleyeceğiz. Basını desteklemek Eskişehir'i desteklemektir" dedi. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ise, "Hatipoğlu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Eskişehir'de bugün basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, parti yöneticileri ile gazeteciler katıldı.

"YEREL BASIN HİÇ YALAN HABER YAPMADI"

Yemek sonrasında konuşan Hatipoğlu, yerel basının önemine değinerek, "Eskişehir'de yerel basın Eskişehir'in emniyet supabıdır. Eskişehirspor'da çalışırken biz ve yönetici arkadaşlarımız her zaman yerel basından çekinmişizdir. Yanlış anlamayın, yerel basının yazdığı bizim hakkımızda bir eleştiri bizim toparlanmamıza sebep olmuştur. Yani yerel yöneticilerin yerelde yaptıkları hataların gazetede yazılması, köşe yazarlarının uyarması çok önemli" dedi.

"TÜRBÜLANSLI ZAMANLARIM OLDU"

Yerel basının kendisiyle ilgili hiç yalan haber yapmadığına dikkat çeken Hatipoğlu, "Siyasete girdikten sonra türbülanslı zamanlarım oldu. Ana basında birçok karalama kampanyaları ile karşılaştım. Tabii ben her zaman olduğu gibi tüm eleştirilere açığım ama yalan haberlere açık değilim. Bunları ana akım medyada gördük, ama hiçbir yalan haberi yerel gazetelerimizde görmedik. Yerel basın eleştirdi, kendilerine göre haberlerini yaptılar. Ama hiçbir zaman yalan haber yapmadılar. O yüzden yerel basınımızı bir kez daha ilkeli habercilikten dolayı burada hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GAZETECİLERİN MAAŞI O KADAR DÜŞÜK Kİ"

Hatipoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Size müjdeli bir haber vermek istiyorum. İnşallah 31 Mart'ta seçimleri kazandığımız taktirde bazı konularda yerel basına desteklerimiz olacak. Ben de ucundan kıyısından bir gazete sahibiydim yeğenim vasıtasıyla. Bir kısım medya ile uğraştık. Gördüğüm kadarıyla medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki ben bunu kendim görmesem inanmam. Basın mensuplarımızın organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi kadar maaşlar aldığını gördüm. Gelirlerinin çok düşük olduğunu gördüm. Bu yerel basının en büyük sorunudur çünkü basının özgür olabilmesi, irade koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Bizim Eskişehir'deki basınımız yalan haber yapmıyor.

"KOMİSYONLARDA BASINDA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZI DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ancak AK Parti belediyeciliğinde eğer büyükşehir belediye başkanı olursam büyük bir destek vereceğim yerel basına. Bu desteği de şöyle açıklıyoruz; biz belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarda belediyemizin ve Eskişehirimiz lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret ne ise tüm basın mensuplarımıza belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücreti biz vereceğiz ve yerel basını destekleyeceğiz. Basını desteklemek Eskişehir'i desteklemektir."

TEPKİ ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTI: "HER BİR MESLEK GRUBUNA KATKI SAĞLAYACAĞIM"

Gelen tepkiler üzerine X hesabından bugün bir açıklama da yapan Hatipoğlu'nun mesajı şöyle:

"Bugün Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla medya mensuplarına verdiğimiz yemekte, gazeteci dostlarıma yönetimi devraldığımızda destek sözü verdim. Neden mi? Çünkü 4. Kuvvet medya şehrimizde doğru işlemezse şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleştiremeyeceğimize inanıyorum. Adına yerel medya dediğimiz yapı ne kadar kuvvetli olursa, bir şehir o kadar iyi ve katılımcı yönetilir. Bu nedenle de gazeteci dostlarımıza yerel basın mensuplarına destek sözü verdim. Hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için, hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda, kışta, en zorlu koşullarda ter döken basın emekçileri için yapacağım. Peki mevcut yönetimin kadrolu destekçilerinden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti basın emekçilerine destek sözüm için ne demiş? Çok incinmişler. Arkadaşlar duyan duymayan kalmasın! Eskişehir'de kimseye bir faydası olmayan yönetim anlayışı sona yaklaşmıştır. Ben basın emekçileri dahil, bu şehri oluşturan hiçbir meslek grubunu yalnız bırakmayacağım. Tüm hemşehrilerimin dertleri ile dertlenecek, her bir meslek grubuna katkı sağlayacağım. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, çiftçisi, kadını, erkeği herkesin hayatına pozitif anlamda dokunacağım. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış, sıcak koltuğundan ahkam kesenler de buyursun incinsin."

"BUNU RÜŞVET VAADİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ise yazılı basın açıklaması yaparak Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Karaca'nın açıklaması şöyle:

"Bir belediye başkan adayı Basın kuruluşlarına destek vermek istemesi normal ancak çalışanlara rüşvet gibi vaat doğru değildir. Bir süre gazete sahipliği yapan Hatipoğlu'nun bu vaadi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde söylemesi gazetecileri incitmiştir. Hatipoğlu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz."

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Hatipoğlu, kısa süre önce AKP'ye katıldı.