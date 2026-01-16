İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM, İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise aralıklı kar yağışının yanı sıra sulu kar yağışı beklendiği belirtildi.

"RÜZGAR KUZEYDEN KUVVETLİ ESECEK"

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesi gününden itibaren pazar gününe kadar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20–50 km/s) eseceği öngörülüyor.

"YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ KAR, SULU KAR ŞEKLİNDE OLACAK"

Cumartesi günü bölgede aralıklı ve yerel yağışlar beklenirken, yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren (08.00) karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Pazar günü akşam saatlerinden (16.00) sonra sıcaklıkların 2°C ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği tahmin ediliyor. Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

"OLASI AKSAKLIKLARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI"

Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması istendi. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi ve yapılacak uyarılar doğrultusunda gerekli müdahale çalışmalarının sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

ÜLKE ALARMDA

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGK) yapılan açıklamaya göre, yurdun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE BUZ GÖRÜLECEK

Bu süreçte Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gerekiyor.

KUVVETLİ KAR BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren de Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının ise akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinin iç ve yüksekleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olacağı, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi. Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.