Akkuyu Nükleer A.Ş.: 'Proje Yönetimi, Çalışmalarını Tamamlayan Ic İçtaş İnşaat A.Ş. ile Sözleşmenin Feshedilerek, İnşaat İşlerinde Katılımcıların...

Akkuyu Nükleer A.Ş, "Son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Proje yönetimi, buna uygun olarak, Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar vermiştir" açıklamasını yaptı. Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş, daha önce anlaşma sağladığı IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırdığını bugün yazılı açıklama ile duyurdu. Akkuyu Nükleer A.Ş'nin açıklaması şöyle:

"ÖZEL SEKTÖRÜN BU İNŞAAT ÇALIŞMALARINA ÖZGÜ YETERLİLİKLERE SAHİP OLMASI GEREKMEKTEDİR"

"Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapımında yeni bir aşamaya girildi. Sahadaki çalışmalar, 1'inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ile devreye alınması için yapılacak hazırlıklar üstüne yoğunlaşacaktır. 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Proje yönetimi, buna uygun olarak, Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar vermiştir."

Açıklamada Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin şu değerlendirmesine de yer verildi:

"GELİŞTİRİLEN YERELLEŞTİRME YOL HARİTASI BAŞARIYLA UYGULANMAKTADIR"

"Akkuyu NGS projesi ilerliyor. Proje katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 4'üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif aşamaya girdik. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaktadır. Hedeflenen yerelleştirme seviyesi, 6,5 milyar ABD doları olarak öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır.

"TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaatçılara sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz."

CHP'Lİ BAŞARIR: "AKKUYU'DA 1 HAFTA İÇİNDE NE OLDU, BAKAN DÖNMEZ AÇIKLAMALI"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da bugün, Akkuyu Nükleer Santrali'nde Rus şirketi Rosatom'un Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş AŞ'nin inşaat sözleşmesini feshetme girişimiyle ilgili "1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ'ın haksız feshine gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır" diye sormuştu.

NE OLMUŞTU?

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı esnasında zaman zaman kazalar ve ölümle sonuçlanan olaylar gündeme gelmiş, iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığı öne sürülmüştü. Rus Şirketi Rosatom daha önce anlaşma sağladığı Titan-2 IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırmak için 41 sayfalık fesih ihtarnamesi yolladı. Fesih ihtarnamesinin gerekçelerinden birisinin de gönderdiği paraların Titan-2 IC İçtaş A.Ş. tarafından gerektiği şekilde harcanmaması olduğu ifade edildi. Sözleşmenin feshine ilişkin ihtarname, 22 Temmuz'da Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın imzasıyla gönderildi. Fesihin, 26 Temmuz'da yürürlüğe girdiği belirtiliyor. IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise yaşananlar için "Akkuyu Nükleer A.Ş. Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırım sözleşmesini feshetme girişimiyle Proje'deki Türk paydaşlığını ortadan kaldırma sonucunu oluşturmakta ve Proje genel yüklenicisi olarak tamamen Rus menşeili başka bir şirketi tayin etme yönünde adımlar atmaktadır. Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, Proje'nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır" açıklamasını yaptı.