- Akkuyu'daki nükleer santral en şiddetli depreme dayanacak şekilde inşa ediliyor "Fukuşima ya da Çernobil benzeri bir facianın yaşanması imkansız" Leningrad Nükleer Santrali Genel Müdürü Pereguda Vladimir İvanoviç: "Bizde gördüğünüz güvenlik sistemleri Türkiye'de de sağlanacak" "En...

- Akkuyu'daki nükleer santral en şiddetli depreme dayanacak şekilde inşa ediliyor

"Fukuşima ya da Çernobil benzeri bir facianın yaşanması imkansız"

Leningrad Nükleer Santrali Genel Müdürü Pereguda Vladimir İvanoviç:

"Bizde gördüğünüz güvenlik sistemleri Türkiye'de de sağlanacak"

"En şiddetli depremin olma durumuna dahi güvenlik önlemi alınıyor"

ST. PETERSBURG - Dünyanın çeşitli bölgelerinde 11 ülkede 34 nükleer enerji projesini hayata geçirmeyi sürdüren ve 70 yılı aşkın tecrübesiyle öne çıkan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde inşası süren Akkuyu NGS'de Fukuşima ya da Çernobil benzeri bir facianın yaşanmasının imkansız olduğu belirtildi. Leningrad Nükleer Santrali Genel Müdürü Pereguda Vladimir İvanoviç, Türkiye'ye yapılan VVER-1200 tip reaktörü kendilerinin şu anda kullandığını belirterek, "Bizde gördüğünüz güvenlik sistemleri sizde de sağlanacaktır. 50 yıldır bizde herhangi bir şekilde radyasyon artması olmadı. Tahmini olarak en şiddetli depremin olma durumuna dahi güvenlik önlemi alınıyor" dedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya'da ve dünya genelinde yeni 3+ nesil nükleer güç ünitelerini aktif şekilde inşa etmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla bu teknolojiyi tercih eden ülkeler arasında Finlandiya, Macaristan, Bangladeş, Belarus ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 ülke bulunuyor. Mersin'de inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de de yeni 3+ nesil VVER 1200 tipi reaktör kullanılacak. Akkuyu NGS ile aynı reaktör tipine sahip olan Leningrad NGS-2'yi ziyaret eden İhlas Haber Ajansı (İHA), santralde uygulanan güvenlik önlemlerini uzmanlardan ve yetkililerden dinledi.

"En şiddetli depreme dayanır"

Leningrad Nükleer Santrali Genel Müdürü Pereguda Vladimir İvanoviç, Türkiye'de de kendilerinde var olan VVER-1200 tip reaktörün kurulduğunu söyledi. 4 bariyer güvenlik sisteminin bire bir Türkiye'de de kullanıldığını belirten İvanoviç, "Tahmini olarak en şiddetli depremin olma durumuna dahi güvenlik önlemi alınıyor. Binanın ve temelin sağlamlığı, güvenlik sistemleri ve yapısal özelliklerin Türkiye'deki en güçlü depremleri ve hatta en büyük büyüklükte meydana gelebilecek depremlere ve diğer dış etkilere karşı da dikkate alınarak yapılandırılması ile sağlanmaktadır" diye konuştu.

"50 yıldır herhangi bir radyasyon artması olmadı"

Nükleer sızıntısıyla ilgili soruya da cevap veren İvanoviç, "Türkiye'de yapılan proje zaten bizde çalışıyor. Yani Türkiye'de yapılan santralin bire bir aynısı bizde çalışıyor artık. İki ünitesi var, bunlar 3+ nesil VVER-1200 reaktöre sahip. Sizde monte edilecek güvenlik sistemi projeye göre yüzde 100 çevrenin korunmasını sağlıyor. Şehrin, toprağın, suyun, ormanların hiçbir şekilde radyasyon oranının artmaması gerekiyor. Bizde gördüğünüz güvenlik sistemleri sizde de sağlanacaktır. 50 yıldır bizde herhangi bir şekilde radyasyon artması olmadı" şeklinde konuştu.

"Her iki ampulden biri bizim elektrik enerjimizle yanıyor"

Leningrad Nükleer Santrali Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Kaşin Nikolai Veniaminoviç ise, Leningrad NGS'deki yeni tip VVER-1200 tip reaktörün şu anda iki tanesinin kendilerinde çalıştığını dile getirdi. Akkuyu'da da bunların aynısının kurulduğunun altını çizen Kaşin, "24 saat çalışıyorlar. Her gün her ünite yaklaşık 28 milyon kilowatt saat enerji üretiyorlar. Sadece elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyoruz, kalan ısıda etrafındaki şehri ısıtmak için kullanıyor. Örnek olarak Saint Petersburg'da 6 milyon kişi yaşıyor. Her iki ampulden biri bizim elektrik enerjimizle yanıyor. Bu bölgenin yüzde 55'inden fazlasının elektrik ihtiyacını biz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanıklı binalar yapılıyor"

Bu santralin son derece güvenli olduğuna dikkat çeken Kaşin, "Bizim burası deprem bölgesi değil. Burada hiçbir zaman deprem olmuyor ama yine ona rağmen 8 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye deprem bölgesi olduğu için 9 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanıklı binalar yapılıyor. Tabii ki hiç bu kadar şiddetli bir deprem olmadı ama biz bu önlemleri alıyoruz, güvenliği en üst düzeyde sağlıyoruz" dedi.

Rusya'nın Leningrad bölgesine bağlı Sosnovy Bor şehrinde bulunan Leningrad NGS, St. Petersburg ili ve Leningrad bölgesinin enerji ihtiyacının yüzde 55'ten fazlasını karşılıyor. Leningrad NGS-2'de yeni 3+ Nesil VVER-1200 reaktörlü iki güç ünitesi bulunuyor.

(KRY-AB-CC-D)