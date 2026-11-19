İstanbul Modern, kentin kültür ve mimarlık tarihini 18. yüzyıldan bugüne uzanan yapıtlarla değerlendiren "Akıp Giden Şehir" sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Müzenin koleksiyonundan yola çıkan sergi, 18. yüzyıldan bugüne İstanbul'un nasıl görüldüğünü, betimlendiğini ve kent imgesinin zaman içinde nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Boğaziçi, Haliç ve tatlı su ekosistemlerinin İstanbul'un görsel ve kültürel kimliğini nasıl şekillendirdiğini araştıran seçki, İstanbul'da yaşayan ve kenti ziyaret eden sanatçıların yapıtlarıyla kenti kültürel diyaloglarla biçimlenen bir karşılaşma alanı olarak değerlendiriyor.

HSBC sponsorluğunda gerçekleşen serginin küratörlüğünü İstanbul Modern küratörleri Ümit Mesci ve Nilay Dursun üstlendi.

Müzede gerçekleştirilen basın ön izlemesinde konuşan Mesci, "Sergide temel olarak İstanbul'u su odağında ele almaya çalıştık. Bununla birlikte kentin kültür ve mimarlık tarihiyle birlikte yapılı ve doğal çevresini 18. yüzyıldan günümüze yapıtlarla değerlendirmek önceliğimizdi. Kentin yüzyıllara dayanan bir karşılaşma odağı olduğu da başka bir temaydı sergide devam eden. Bu nedenle farklı coğrafyalardan isimlerin çalışmalarını da sergide göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sergi turunda eserler hakkında bilgi veren Mesci, çok farklı kültürlerin ve sanatsal anlayışların buluştuğu bir odak oluşturmanın kendileri için belirleyici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Girdiğimiz zaman her ne kadar tarihi yapıtları görsek de bize eşlik eden müzik aslında geçen yıl ağırladığımız Dimitris Skyllas'ın müze için özel olarak bestelediği 'The Big Other' (Büyük Öteki) başlıklı piyano bestesi. Dimitris bunu bestelerken özellikle de müzenin mimarisinden, koleksiyonumuzdan ve aynı zamanda bulunduğumuz konumdan etkilenmişti. Dolayısıyla bu yapıtları farklı bir bağlamda ele alırken çağdaş bestelerle çağdaş üretimlerle de bunu bir şekilde desteklemeye çalıştık."

"Türk izlenimciliğinin önemli isimlerinin eserleri seçkide yer alıyor"

Nilay Dursun ise İstanbul'un özellikle kuzey tarafına yönelik eserlerin sergide yer aldığını vurgulayarak şunları anlattı:

"Aslında Haliç'e doğru, Boğaziçi kıyılarından farklı semtlere dair manzaraları göreceksiniz bu sergide. Kent manzaralarının dışında bir yandan da tatlı su ekosistemlerine dair bölgelerden de ilham alan, onlara dair araştırmalar yürüten sanatçıların da eserleri sergide yer alıyor. Tabii ki Boğaziçi'ni ve Haliç'i bir araya getiren Karaköy'de, İstanbul Modern'de bu sergiyi kurgulamak bizler için özellikle önemliydi."

Giriş bölümünde Haydarpaşa, Kadıköy, Salacak, Vaniköy, Mihrabat ve Göksu manzaralarının öne çıktığını dile getiren Dursun, Türk izlenimciliğinin önemli isimlerinden Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran, Fahri Kaptan, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Hikmet Onat'ın eserlerinin seçkide yer aldığını kaydetti.

Sergideki tarihi sanatçıların bir bakıma Osmanlı döneminin misafir sanatçıları olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Dursun, "Dolayısıyla o gelenek İstanbul'un bir buluşma noktası olması, farklı alanlarda çalışmalar üreten sanatçılara her zaman ilham olması ve farklı yüzyıllardaki sanatçıları da bu sergi çatısı altında buluşturabilmek bizim için her zaman önemliydi." şeklinde konuştu.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı da İstanbul'un tarihinin Boğaziçi, Haliç ve Marmara Denizi etrafında gelişen köklü bir su kültürüyle şekillendiğine dikkati çekti. Eczacıbaşı, 2004'te Karaköy'de kapılarını açan ve 2023'te yeni binasıyla bu bağı geleceğe taşıyan müzenin, suyu yalnızca kenti biçimlendiren bir unsur değil, yaşamı ve hafızayı şekillendiren temel bir değer olarak ele aldığını ifade etti.

"Sanat yaratıcılığı besleyen güçlü bir ifade alanı"

HSBC Türkiye CEO'su Burçin Ozan da Türkiye'nin ekonomisine katkı sunarken toplumun kültürel ve sosyal gelişimi içinde birçok projede yer almaya öncelik verdiklerini söyledi.

Sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, yaratıcılığı besleyen, farklı bakış açılarını ve kuşakları bir araya getiren güçlü bir ifade alanı olduğuna işaret eden Ozan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern ile bizim uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. Daha öncesinde de İstanbul Modern'in keşif alanının sponsorluğunu üstlenmiştik ve bu alanda da hem çocuklarımızın hem ailelerin sanatla buluşmasına destek vermiştik. Şimdi de köklü işbirliğimizi Akıp Giden Şehir sergisinin sponsorluğuyla sürdürmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Albert Barry'nin 35 nüsha basılan kitabı da seçkide görülebilecek

Sergide, Yolande Ardissone, Carlo Bossoli, Fabius Brest, Cevat Erkul ve Jean-Baptiste Vanmour'un 18. ve 20. yüzyıl arasına tarihlenen yapıtları İstanbul Modern'de ilk kez izleyiciyle buluştu.

Ayrıca Albert Barry'nin daha önce gün yüzüne çıkmamış İstanbul ve Adalar fotoğraflarını bir araya getiren ve yalnızca 35 nüsha basılan "Gölgelerden Işığa" adlı kitap, Aslı Çavuşoğlu'nun sergi için yeniden kurgulanan enstalasyonu, TUNCA ve Guido Casaretto'nun 2005 tarihli "Yüzen Gecekondu" performansını belgeleyen yerleştirmesi ile Uluslararası Misafir Sanatçı Programı konukları Monica Baptista, Lundahl & Seitl ve Dimitris Skyllas'ın çalışmaları da ilk kez sergilenen üretimler arasında yer aldı.

Müzenin fuaye alanında ise Piknik Works'ün "Performatif Çizim #4: Akıntılar" çalışması, Samsung'un katkılarıyla sunulan Sena Başöz'ün "Deniz Kuşu" videosu ve Volkan Arslan'ın çeşmeler üzerine çok kanallı yerleştirmesi ziyaretçileri karşılıyor.

Tarabya Kültür Akademisinin 15. yıl etkinlikleri kapsamında davet edilen üç sanatçı da sergiye özel canlı performanslar gerçekleştirecek. Bu kapsamda 20 Kasım'da Tanja Ostojic "Suyla Bir Olmak", 27 Kasım'da Nezaket Ekici "Yol Üstünde - Güvenlik ve Şans" ve 4 Aralık'ta Mehtap Baydu "Karşılıklı Serbest Atış" başlıklı performanslarıyla izleyiciyle buluşacak.

İstanbul'un yüzyıllar boyunca dönüşen ve sanatçılar tarafından kayıt altına alınan görsel mirasını geçmişle bugün arasındaki ortak çağrışımlarla sunan sergide Abdülmecid Efendi, Şeref Akdik, Naile Akıncı, Hoca Ali Rıza, Yolande Ardissone, Volkan Aslan, Monica Baptista, Albert Barry, Sena Başöz, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Carlo Bossoli, Fabius Brest, TUNCA & Guido Casaretto, Julie Chaffort, Cansu Çakar, Aslı Çavuşoğlu, İlhami Demirci, Cevat Dereli, Cevat Erkul, Mıgırdiç Givanian, Nazmi Ziya Güran, Sibel Horada, Fahri Kaptan, Karin Kneffel, Edip Hakkı Köseoğlu, Lundahl & Seitl, Hikmet Onat, Othmar Pferschy, Piknik Works, Dimitris Skyllas, İrem Tok ve Jean-Baptiste Vanmour'un yapıtları yer alıyor.

"Akıp Giden Şehir" sergisi, 27 Haziran 2027'ye kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA