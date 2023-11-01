Akdeniz Üniversitesinde Nürnberg basın heyeti ağırlandı

Akdeniz Üniversitesinde, Almanya'nın Nürnberg kentinden gelen basın heyetinin katılımıyla "Basın Özgürlüğü" paneli düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, rektörlük binasında, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "Medya Köprüsü" programı kapsamında kente gelen Nürnberg basın heyetinden Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer, Alman Basın Ajansı temsilcisi Joachim Hauck, Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel'i kabul etti.

Heyete, AGC Başkanı İdris Taş, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, AGC üyesi Işık Tunçel ve beraberindekiler eşlik etti.

Ziyareti kapsamında İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Basın Özgürlüğü paneli gerçekleştirildi.

AGC Başkanı Taş, paneldeki konuşmasında, Nürnberg Basın Kulübü ile yaklaşık 20 yıldır gerçekleşen basın köprüsünün bir parçası olan panelle gelecekteki gazeteci adaylarına farklı deneyimler ve mesleki bakış açısı kazandırmak istediklerini söyledi.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer, basın özgürlüğünün her demokrasi için olmazsa olmaz temel bir özgürlük olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğünün sadece basın mensuplarının değil her insanın ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Zelnhefer, şunları söyledi:

"Basın özgürlüğü bütün dünyada tehdit altında. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün her yıl yaptığı sıralamada geçen yıl Almanya 16. sıradan 21. sıraya geriledi. Basın özgürlüğüne sahip olmakla övünen bir ülke olarak bunun nedenlerine bakmak gerekiyor. Bunlardan birinin toplumsal yürüyüşlerde, protestolarda gazeteciler devlet tarafından değil devlete karşı olan gruplar tarafından tehdit edilip görevleri engelleniyor. Bir diğer neden de resmi kurumların basın kurumlarını bilgilendirme görevini yerine getirmemeleri."

Alman Basın Ajansı temsilcisi Joachim Hauck da öğrencilerin panele olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek basın özgürlüğünde önemli olan bir konunun da otosansür olduğunu ve bunun sansürün en etkili şekli haline gelebildiğini ifade etti.

Hiçbir medya kuruluşunun holdingler tarafından sahiplenilmediği, bütün medyanın kişilere ait olduğu Almanya gibi ülkelerde dahi otosansür olabildiğini belirten Hauck, içe dönük basın özgürlüğünün ekonomik şartlardan çok etkilendiğini ve medyanın ekonomik durumunun da giderek kötüleşmesi sebebiyle gitgide zorlanılacağını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni de kutsal bir meslek olan gazeteciliğin tamamen insanlık yararına yapıldığını belirtti.

Savaş bölgelerinde görevini yerine getirdiği için hayatını kaybeden gazeteciler olduğunu vurgulayan Yeni, "Biz basın özgürlüğünü konuşurken savaş bölgesinde bir gazeteci daha hayatını kaybetmiş olabilir. Son 20-25 günde sadece Filistin'de 35 gazeteci hayatını kaybetti. Dünyaya orada yaşanan savaş dramını anlatmakla görevli oldukları için hayatlarını kaybettiler." diye konuştu.