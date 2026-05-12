Akdeniz Üniversitesi Senatosu, antik kentteki Likya Birliği Meclis binasında toplandı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Senato Toplantısı, üniversitenin ilk arkeolojik kazı alanı olan Patara Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında toplanan senato, binlerce yıl önce antik dünyanın ilk demokratik meclislerinden biri kabul edilen Likya Birliği Meclis Binası'nda bir araya geldi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Özkan'ın yanı sıra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdürleri ile senato üyeleri katıldı.

'PATARA BİLİMSEL HAFIZAMIZDA AYRI BİR YERE SAHİP'

Senato üyelerine hitap eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara'nın üniversite için sembolik önemine dikkati çekerek "Patara, 1982 yılında kurulan üniversitemizin ilk arkeolojik kazı alanı olması sebebiyle bilimsel hafızamızın temel taşlarından biridir. 1988 yılında Prof. Dr. Fahri Işık ile başlayan ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş'ın titiz çalışmalarıyla devam eden kazı çalışmaları, yıllara yayılan emek, sabır ve titizlikle bugünlere geldi" ifadelerini kullandı.

'2020 PATARA YILI, VERİLEN DEĞERİ GÖSTERDİ'

Prof. Dr. Özkan, "Patara'da gördüğümüz her taşta, her eserde, her ayrıntıda üniversitemizin bilim insanlarının alın teri var. Ortaya konan bu bilimsel emek sayesinde Patara, bugün dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan, ülkemizin kültürel mirasının en değerli merkezlerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesi de bu değerin önemli göstergelerinden biri oldu" dedi. Rektör Özkan, "Burada bulunmamızın ayrıca sembolik bir anlamı var. Çünkü şu anda bulunduğumuz yapı, Likya Birliği Meclisi. Antik dünyanın en önemli yönetim merkezlerinden biri. Birçok tarihçi tarafından tarihin ilk demokratik meclislerinden biri olarak kabul edilen bu yapı, farklı kentlerin temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyordu" diye konuştu.

'BİLİM ÇOK SESLİLİĞİN OLDUĞU YERDE GELİŞİR'

Konuşmasında Patara'nın tarihsel ve siyasi önemini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Özkan, bölgenin Fransız düşünür Montesquieu tarafından 'mükemmel bir cumhuriyet modeli' olarak tanımlandığını ve ABD Anayasası'nın oluşum sürecinde örnek gösterildiğini vurguladı. Senato yapısıyla Likya Meclisi ruhu arasında paralellik kuran Rektör Özkan, "Bu meclisin ruhu bize hala şunu söylüyor; güçlü yapılar, tek seslilikle değil, farklı fikirlerin birbirini tamamlamasıyla kurulur. Üniversite senatoları da bu anlayışın bugünkü akademik karşılığıdır. Bilim, özgür düşüncenin ve çok sesliliğin olduğu yerde gelişir" dedi.

Rektör Özkan, Patara'nın sadece kültürel bir miras değil, aynı zamanda hassas bir doğal yaşam alanı olduğunu belirterek Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan bölgede, üniversitenin hem akademik hem de gönüllü çalışmalarıyla koruma sürecine destek verdiğini ifade etti.

'BURADA HEM TARİHİN HEM DOĞANIN BİZE EMANET ETTİĞİ BÜYÜK BİR DEĞER VAR'

Rektör Prof. Dr. Özkan, "Patara'da senato toplantısı yapmak, geçmişle bugünün sorumluluğunu aynı zeminde buluşturmak demek. Burada hem tarihin hem doğanın bize emanet ettiği büyük bir değer var. Patara'nın deniz feneri yüzyıllar önce bu kıyılardan geçen denizcilere yol gösteriyordu. Bugün bizlerin de üniversite olarak benzer bir sorumluluğu var. Öğrencilerimize, bilime, şehrimize ve ülkemizin geleceğine yön gösterecek kararları hep birlikte almak zorundayız. Patara'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirdiğimiz senato toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan tüm hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Özlenen Özkan ve senato üyeleri, toplantının ardından antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunarak, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş'tan bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı