Akdeniz Tropikalleşiyor: Kızıldeniz Türleri Artık Akdeniz'de Görülmeye Başlayacak

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu sıcaklığının artmasıyla Akdeniz'in artık ağır ağır tropikalleştiğini, Kızıldeniz'deki canlı türlerinin artık Akdeniz'de de görülmeye başlayacağını söyledi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da mevcut durumda deniz suyu sıcaklığının 31-32 derece arasında seyrettiğini belirtti.

Deniz suyu sıcaklığının artmasının, limit değerde yaşamını sürdüren organizmalar için sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Gökoğlu, özellikle lagün benzeri sığ bölgelerde bu riskin daha da yüksek olduğunu vurguladı.

Beymelek Lagünü'nün buna örnek gösterilebileceğini ifade eden Gökoğlu, "Bu tür alanlarda su sıcaklığının aşırı artması, sesil yaşayan yani ortamdan kaçamayan, sabit şekilde yaşamını sürdüren canlılar için risk oluşturuyor, orada ölümlere sebep oluyor. Tabii bu bahsettiğim sığ su ve dar bir alanda olan canlılar için ama hareketli organizmalar kendine uygun koşulların bulunduğu ortama doğru kaçış yapacaktır." dedi.

"Eskiden mırmır, kefal ve bunlara benzer balıklar vardı"

Prof. Dr. Gökoğlu, Kızıldeniz'in biyolojik çeşitliliğinin Akdeniz'e doğru taşındığını dile getirdi.

Akdeniz'in artık tropikalleşmesinin Kızıldeniz'den birçok organizmanın geçişi için daha iyi ortam oluşturduğunu aktaran Gökoğlu, "Bu da Kızıldeniz türlerinin geçişlerini hızlandıracak. Akdeniz artık ağır ağır tropikalleşiyor. Bundan sonra Kızıldeniz'de ne varsa Akdeniz'de de görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Deniz kıyısındaki balık türlerinin artık değiştiğine dikkati çeken Gökoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskiden mırmır, kefal ve bunlara benzer balıklar vardı. Şimdi ilk karşılaştığımız sokar balıkları. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen bir barbun türü var. Şimdi dalışımızda, buna benzer 'naylon balıkları' dediğimiz balıklarla, yasemin balığına benzer domuz balığıyla karşılaşıyoruz yani dolayısıyla yüksek sıcaklıktan dolayı yabancı türler yerli türlerin yerini alırken, yerli türler, Ege'nin sularına doğru hatta Marmara'ya doğru kaymaya başladı."