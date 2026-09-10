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Akdeniz ilçesinde parkların duvarları renklendiriliyor

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde parklardaki yapıların duvarlarına resim ve boyama çalışması yapılıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde parklardaki yapıların duvarlarına resim ve boyama çalışması yapılıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parklardaki betonarme yapıların dış yüzeylerinde renklendirme çalışması yürütüyor.

Ekipler, umumi tuvalet, müştemilat ve benzeri yapıların duvarına çiçek, kuş ve çeşitli doğa figürleri resmediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği estetik ve nitelikli yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, ilçedeki parklarda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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