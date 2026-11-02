Akdeniz'de Muğla Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Muğla Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verisine göre merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta ve 9,07 kilometre derinlikte kaydedildi.
Akdeniz açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA