Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevre illerde hissedildi. Yetkililerden yapılan açıklamalarda olumsuz bir durumun olmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle an itibarıyla ilde olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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