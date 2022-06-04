Akdeniz Chemson Ege'nin en büyük 100'ü arasında - Haberler

PVC stabilizatör markası Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre açıkladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bu yıl 21'inci sırada yer aldı.

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre hazırladığı '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı. Akdeniz Chemson bu yılki listeye 21'inci sıradan girdi.

Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Üretimden satışlara sağladığımız artış ile birlikte Ege ekonomisinde de güçlü bir oyuncu olmaya devam ederken, bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Halihazırda dünyanın 110'dan fazla ülkesine satış yapan şirketimiz, hizmet verdiği sektörlere yönelik çapraz ürün satış portföyünü geliştirerek PVC sektörünün en önemli markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hedef pazarları olarak Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'yı seçiyor, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyoruz. Bu altı tesiste kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin büyük bölümünü üretiyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel