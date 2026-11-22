Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Gerenli, dedesi, babası ve kardeşini kaybettiği akciğer kanserini erken teşhis sayesinde yenerek 16 yıldır sağlıklı yaşam sürüyor.

Uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 1997'de emekli olan Gerenli'ye doktor olan oğlunun ısrarıyla 2010 yılında yaptırdığı rutin kontroller sırasında akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Hastalığın erken evrede tespit edilmesi üzerine ameliyata alınan Gerenli'nin sağ akciğerinin üst lobundaki kist çıkarıldı. Uzun süreli kemoterapi tedavisine ihtiyaç duymadan sağlığına kavuşan iki çocuk babası Gerenli, aradan geçen 16 yılda yaşamını sağlıklı şekilde sürdürdü.

Dedesi, babası ve kardeşini akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Gerenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser olduğunu herhangi bir belirtiyle fark etmediğini, oğlunun ısrarıyla yaptırdığı kontrollerin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Ameliyat öncesinde günlük yaşamına ve sporuna devam ettiğini anlatan Gerenli, erken müdahalenin önemine dikkati çekerek, "Erken teşhis konmasının faydasını görmüş oldum. Ameliyattan önce hiç farkında bile değildim. Gayet güzel sporumu yapıyordum. Ameliyattan sonra da uzun süre herhangi bir zorluk çekmedim. Erken ameliyat olmanın faydası çoktu." dedi.

Ailesindeki kanser kayıplarının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Gerenli, yakınlarının hastalığının geç fark edilmesi ve doktora başvurmakta gecikmeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hastalığı öğrendiğinde mücadele etmeye karar verdiğini belirten Gerenli, kanserden korkulmaması ve sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gerenli, "Biliyorsunuz artık akciğer kanseri yurdumuzda da çok fazla görülen bir durum. Onun için diyorum, erken teşhis çok önemli. Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel. Bunu ameliyattan sonra daha çok fark ediyorsunuz çünkü bu dünyaya bir kere geliyoruz. Mümkün olduğunca fazla yaşamak, hayattan zevk almak, kendimize uğraş bulmak önemli." diye konuştu.

"Baba ikinci doğum günün kutlu olsun"

Ameliyatının doğum gününe denk geldiğini anlatan Gerenli, oğlu ve kızının kendisine gönderdiği çiçekteki notu unutamadığını belirtti.

Notta "Baba ikinci doğum günün kutlu olsun" yazdığını belirten Gerenli, ameliyat gününü hayatında yeni bir başlangıç olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA