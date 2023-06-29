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Düzce'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji'nin "sarı" kodla uyarı yaptığı kentte teyakkuza geçen belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Meteoroloji'nin "sarı" kodla uyardığı Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından sokaklar sular altında kaldı, bazı iş yerleri zarar gördü.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan yağış ilçedeki hayatı olumsuz etkiledi. Çuhallı, Yukarı Mahalle ve Deredibi mahallelerinde sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri, baskınların yaşandığı sokak ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

ESNAF İŞ BAŞINDA

Akçakoca Belediye başkanı Okan Yanmaz, mahalleleri gezerek çalışmaları inceledi. Bu arada Çuhallı Mahallesi'ndeki esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Düzce'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Düzce'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Düzce'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Düzce'de sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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