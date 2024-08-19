Ak Pelikan 40 yıl sonra Van'da görüldü

VAN - Van Gölü havzasında nadir olarak görülen Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü'nde görüntülendi.

Van Gölü havzasında nadir olarak görülen ve 8 yıl önce doğa fotoğrafçısı ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde fotoğraflanan Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü sulak alanında görüldü.

"Ak Pelikan 40 yıl aradan sonra Van'da görüldü"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitede (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması münasebetiyle bozulmamış biyolojik yapısı, tarım baskısının olmaması ve nüfus baskısının az olması dolayısıyla sulak alanlarda biyo çeşitlilik artmakta. Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda son 23 yılın en yağışlı baharını geçirmemiz vesilesiyle bu sene hem sulak alanlar zengin, hem de biyo çeşitlilik artmakta. Van Gölü havzasında 40 öncesinde kafileler halinde buraya gelen Ak Pelikanlar, uzun süre bölgede görülmedi. Ak Pelikan 40 yıl aradan sonra Van'da görüldü. Kayıtlarda sadece 8 yıl önce Bitlis'te görülmüştü. Bu sene ilkbahar ayında bir vatandaş tarafından Karasu Çayında görülen Ak Pelikan, son 3 gündür Erçek Gölü sulak alanında Allı Turnalar (Flamingo) arasında görüldü. Yaklaşık 240 kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'nde Allı Turnalar la beraber Ak Pelikan görüntülendi. Bu bize sulak alanlarımızı koruduğumuz zaman, tabiatın rahimlerini koruduğumuz zaman geçmişte buraları ziyaret eden birçok kuş türünü görürüz. Aslında Ak Pelikanlar bu yörenin kuşları idi. Yazları kafileler halinde gelip beslenmesini yaptıktan sonra gidiyordu. Bu ekolojik dengenin değişmesine, kuraklığa bağlı olarak balıklarda da azalma olmasından dolayı Ak Pelikanlar burada görülmedi. Eğer ilkim böyle devam ederse, havalar böyle yağışlı olursa bunun yanında bizde koruma etkenlerini, korumayı ön plana çıkarır sulak alanlarımızdaki güvenliğe yansıtabilirsek şimdi tek gördüğümüz Ak Pelikanları sürüler halinde göreceğiz. Bize düşen sulak alanlarımızı korumak, güvenliğini artırmak, suyu bilinçli bir şekilde kullanmak ve bu doğal miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.