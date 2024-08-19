Üye Girişi
Haberler

Ak Pelikan 40 yıl sonra Van'da görüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü havzasında nadir olarak görülen Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü'nde görüntülendi. Van Gölü havzasında nadir olarak görülen ve 8 yıl önce doğa fotoğrafçısı ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde fotoğraflanan Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü sulak alanında görüldü.

Ak Pelikan 40 yıl sonra Van'da görüldü

VAN - Van Gölü havzasında nadir olarak görülen Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü'nde görüntülendi.

Van Gölü havzasında nadir olarak görülen ve 8 yıl önce doğa fotoğrafçısı ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde fotoğraflanan Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü sulak alanında görüldü.

"Ak Pelikan 40 yıl aradan sonra Van'da görüldü"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitede (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması münasebetiyle bozulmamış biyolojik yapısı, tarım baskısının olmaması ve nüfus baskısının az olması dolayısıyla sulak alanlarda biyo çeşitlilik artmakta. Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda son 23 yılın en yağışlı baharını geçirmemiz vesilesiyle bu sene hem sulak alanlar zengin, hem de biyo çeşitlilik artmakta. Van Gölü havzasında 40 öncesinde kafileler halinde buraya gelen Ak Pelikanlar, uzun süre bölgede görülmedi. Ak Pelikan 40 yıl aradan sonra Van'da görüldü. Kayıtlarda sadece 8 yıl önce Bitlis'te görülmüştü. Bu sene ilkbahar ayında bir vatandaş tarafından Karasu Çayında görülen Ak Pelikan, son 3 gündür Erçek Gölü sulak alanında Allı Turnalar (Flamingo) arasında görüldü. Yaklaşık 240 kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'nde Allı Turnalar la beraber Ak Pelikan görüntülendi. Bu bize sulak alanlarımızı koruduğumuz zaman, tabiatın rahimlerini koruduğumuz zaman geçmişte buraları ziyaret eden birçok kuş türünü görürüz. Aslında Ak Pelikanlar bu yörenin kuşları idi. Yazları kafileler halinde gelip beslenmesini yaptıktan sonra gidiyordu. Bu ekolojik dengenin değişmesine, kuraklığa bağlı olarak balıklarda da azalma olmasından dolayı Ak Pelikanlar burada görülmedi. Eğer ilkim böyle devam ederse, havalar böyle yağışlı olursa bunun yanında bizde koruma etkenlerini, korumayı ön plana çıkarır sulak alanlarımızdaki güvenliğe yansıtabilirsek şimdi tek gördüğümüz Ak Pelikanları sürüler halinde göreceğiz. Bize düşen sulak alanlarımızı korumak, güvenliğini artırmak, suyu bilinçli bir şekilde kullanmak ve bu doğal miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eren Üniversitesi Van Gölü Havzası Erçek Gölü Van Gölü Subaşı Bitlis Tatvan Van Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title