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AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak 17 öğrenciyi uğurladı

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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erasmus programı kapsamında Almanya'da staj yapacak 17 öğrenciyi havalimanında uğurladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erasmus programı kapsamında staj yapacak 17 öğrenciyi Kayseri Havalimanı'ndan Almanya'ya uğurladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Mesleki Eğitim (VET) Akreditasyonu kapsamında, Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek kısa dönemli staj faaliyetine katılacak öğrenciler için uğurlama programı düzenlendi.

Havalimanında öğrencilerle bir araya gelen Cıngı, uluslararası deneyimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkılarını belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Erasmus progamı kapsamında bilişim teknolojileri, harita,tapu ve kadastro, elektrik ve elektronik, motorlu araçlar teknolojisi ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin, staj süresince mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken farklı kültürleri de tanıma fırsatı elde edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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