AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın sorgusu başladı

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

RÜŞVET İDDİALARI TARTIŞMA YARATTI

Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve bir belge paylaştı.

ÜNSAL BAN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Peker'in iddiaları büyük tartışma yaratırken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suç örgütü liderinin rüşvet iddialarının hedefindeki isimlerden biri olan AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada Milas'ta yakalandı.

ARAÇLA SEYİR HALİNDEYKEN YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

GASP BÜRO AMİRLİĞİ'NDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜLERİ SEDAT PEKER'E VERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Ünsal Ban'ın boşanma aşamasında olduğu eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e verdiği iddia ediliyor. Ban hakkında eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Ban, Ankara'da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesörlük kadrosuna atandı.

Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.Türkiye Ünsal Ban ismini, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında yeniden duymaya başladı. Boşanma öncesinde eşine ait bazı video görüntüleri ile ayrıntıya girmeden mesajlar paylaşacağını ima eden Ban, daha sonra bazı demeçler vererek, kendisinde yüklü miktarda para istendiğini, ölüm korkusu yaşadığını iddia etmeye başladı. Ban'ın boşanma davasına yayın yasağı getirilmişti.