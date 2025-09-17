AK Partili Milletvekillerinden Gölbaşı'nda Ziyaretler ve Taziye

Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Gölbaşı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirip, Hamdi Kılıç'ın ailesine taziye etti. Dönmez, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ile Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çeşitli programlara katıldı.

İlk olarak AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Dönmez ve Gökçek, ardından 13 Eylül'de vefat eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra esnaf ziyareti yapan milletvekilleri, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe Başkanı Selim Akceylan, bir kafede düzenlenen programda, milletvekillerine yapılan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler, sizleri dinlemek ve sorunlarınızı çözmek için her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Gökçek ise "İlimizin ve ilçemizin çıkarlarını sonuna kadar gözetiyor, tüm süreçleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Program, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantıyla sona erdi.

