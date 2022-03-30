AK Partili Karaaslan, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İklim değişiyor, eğer biz değişmezsek ve ülkeler değişmezse her birimiz kendi hayatımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu değişim maalesef çok ağır bedellerle sonuçlanacak." dedi.

Karaaslan, ATO Cogresium'da Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda konuşma yaptı.

Zirvenin çok önemli olduğunun altını çizen Karaaslan, Türkiye'nin, dünyanın ve insanlığın geleceğini çok yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Karaaslan, "gelişmiş ülkeler" olarak adlandırılan ülkelerin dünyayı hunharca kirlettiklerini ve sanayileşmelerini gerçekleştirirken, bütün çevresel değerleri göz ardı ettiklerini, üretmek, tüketmek ve zenginleşmek üzerine bir yaklaşım benimsendiğini bu nedenle maliyetinin insanlık için çok ağır olduğunu kaydetti.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri özellikle batılı ülkeler olarak adlandırılan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Amerika ve Çin başta olmak üzere, dünyanın yoğun sanayileşme ile birlikte kirletildiğine işaret eden Karaaslan, "Sera gazı emisyonları adını verdiğimiz maalesef asıl aslında dünyamızdaki denge bu şekilde bozulmaya başlandı. Bir şeyi anladık, kaynakların sonsuz olmadığını anladık ve bir şeyi konuşmaya başladık. İklim değişiyor, eğer biz değişmezsek ve ülkeler değişmezse her birimiz kendi hayatımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu değişim maalesef çok ağır bedellerle sonuçlanacak." diye konuştu.

Karaaslan, "Şu anda biz bu değişimi olması beklenenden çok daha hızlı yaşıyoruz. 1901'den 2010'a kadar ortalama deniz seviyesi dünyada 19 santimetre yükseldi. 20 yıl içinde 192 milyon insanın iklim mültecisi olması bekleniyor dünyada" dedi.

Küresel karbondioksit emisyonlarının 1990'dan bu yana iki kat arttığını vurgulayan Karaaslan, "Ülkemizin ciğerleri olarak adlandırdığımız Antalya'da, Muğla'da, Marmaris'te ve Bodrum'da ciğerlerimiz yandı geçen sene, normal miydi, değildi. Sadece insanların dikkatsizliğinden çıktığını söyleyebilir miyiz, maalesef hayır. Aşırı kuraklığın da bir etkisi olarak bu yangınları sadece ülkemizde değil üstelik bütün dünyada gördük ki Avusturalya'da çıkan yangınların 256 gün söndürülemediğini de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, şehirlerin nasıl riskler barındırdığının çok daha iyi hesaplanması ve buna yönelik önemli adımların hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Konuşmasının ardından Karaaslan'a, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.