AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın askeri törenle karşılandığı iddia edildi. Askerlerin, il başkanı önünde esas duruştaki fotoğrafları infial yaratırken, Özaydın kendisini "Kalekol komutanını beklemek için bir an durduğum esnada alınan bir görüntü" sözleriyle savundu. Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği, konunun araştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Ak Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse'nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı.
FOTOĞRAFLAR BELEDİYENİN HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI
Tören kıtasını selamlayan AK Parti İl Başkanı'nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
ÖZAYDIN: GÖRÜNTÜ BİR ANDA DURDUĞUM ESNADA ALINMIŞ
Sözcü'de yer alan habere göre gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.
VALİLİK: GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.