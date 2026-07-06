Haberler

AK Parti Milletvekili Cevizoğlu, AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi

AK Parti Milletvekili Cevizoğlu, AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, Kahire'de düzenlenen AİBPA Meclis Başkanları Zirvesi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Türkiye, bu görevle AİBPA yönetim organında temsil edilmeye başlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Delegasyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AİBPA Meclis Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Cevizoğlu AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Cevizoğlu, zirveye Türk heyetinde milletvekilleri Şamil Ayrım, Faruk Aytek, Bülent Tezcan ve Meral Danış Beştaş ile birlikte katıldı.

Dört üyeden oluşan AİBPA Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak Cevizoğlu, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM'yi AİBPA nezdinde temsil edecek.

Bu seçimle birlikte Türkiye, AİBPA'nın yönetim organında Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edilmeye başladı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor
Hindistan'da muson yağmurları felakete yol açtı: 19 ölü

Avrupa sıcaktan kavrulurken, Hindistan'ı muson vurdu: 19 ölü
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı

Dünya Kupası'ndaki skandal karar sonrası UEFA resmen devreye girdi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor