ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti rozeti taktı.

Burdur'da yaşayan 2004 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce AK Parti üyesi oldu. Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından üyeliğinin yapılmasının ardından dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini taktı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADAŞINA PARTİ ROZETİ TAKTI

Toplantıda Erdoğan'a AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, İl Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Selim Özbey eşlik etti. Toplantı sonrası Burdurlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma fırsatı buldu. Erdoğan'a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı
Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
img

Özdağ'ın Öcalan mesajı sonrası gençlere bir çağrısı var
img

Yangın felaketi büyüyor: 1 kişi öldü, tahliyeler başladı
img

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli vefat etti" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.