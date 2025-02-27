Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara'daki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından AK Parti rozeti taktı.
Burdur'da yaşayan 2004 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce AK Parti üyesi oldu. Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı tarafından üyeliğinin yapılmasının ardından dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gitti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADAŞINA PARTİ ROZETİ TAKTI
Toplantıda Erdoğan'a AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, İl Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Selim Özbey eşlik etti. Toplantı sonrası Burdurlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma fırsatı buldu. Erdoğan'a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.