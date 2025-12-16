DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti'nin ne zaman görüşeceği belli oldu

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında AK Parti ile DEM Parti İmralı heyetinin görüşeceği gün belli oldu. İki partinin kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Meclis'te bir araya gelecek.

DEM PARTİ RANDEVU İSTEMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti, görüşme için AK Parti ve Adalet Bakanlığı'ndan randevu talebinde bulunmuştu. AK Parti bu talebe kısa sürede yanıt verdi.

DEM PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ

Öte yandan DEM Parti ile CHP arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi. Görüşmenin, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldığı bildirildi.

MHP İLE GÖRÜŞME DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI

DEM Parti İmralı heyeti, 11 Kasım'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan, temasların verimli geçtiğini ve süreçte ikinci aşamaya geçildiğini ifade etmişti.

"HER CÜMLESİNE İMZAMI ATARIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, Buldan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Her cümlesine imzamı atıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ RAPORU TBMM'YE SUNULDU

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, süreçle ilgili değerlendirme ve önerilerini içeren raporlarını TBMM Başkanlığı'na iletmeye başladı. DEM Partili komisyon üyeleri tarafından hazırlanan 99 sayfalık raporun da geçen hafta Meclis Başkanlığı'na teslim edildiği öğrenildi.