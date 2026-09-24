AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Çevreli beldesini ziyaret etti

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? Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çevreli beldesini ziyaret etti.

Arslan, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu ile Çevreli beldesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Sel baskınlarının yaşandığı derede çalışma yapacaklarını belirten Arslan, "Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Hüseyin Akbaş'ın ismini taşıyan güreş eğitim merkezini yeniden modern şekilde inşa edeceğiz. Hemşehrilerimizin önceki yıllarda istediği, bizim de söz verdiğimiz doğal gaz ile ilgili konu 2027 yatırım programına girdi. İnşallah 2027 yılında doğal gaz çalışmaları başlatıp hanelerimize vermek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ile doğal gaz götürüldüğünü dile getiren Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde sadece 5 ilimizde doğal gaz vardı. Bugün Tokat ilimizin tamamında doğal gaz var. Kasabalarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde birçok beldemizde doğal gaz çalışmamız nihayete erecek." diye konuştu.

Kaynak: AA