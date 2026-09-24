Haberler

AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Çevreli beldesini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Çevreli beldesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

?AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çevreli beldesini ziyaret etti.

? Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çevreli beldesini ziyaret etti.

Arslan, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu ile Çevreli beldesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Sel baskınlarının yaşandığı derede çalışma yapacaklarını belirten Arslan, "Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Hüseyin Akbaş'ın ismini taşıyan güreş eğitim merkezini yeniden modern şekilde inşa edeceğiz. Hemşehrilerimizin önceki yıllarda istediği, bizim de söz verdiğimiz doğal gaz ile ilgili konu 2027 yatırım programına girdi. İnşallah 2027 yılında doğal gaz çalışmaları başlatıp hanelerimize vermek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ile doğal gaz götürüldüğünü dile getiren Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde sadece 5 ilimizde doğal gaz vardı. Bugün Tokat ilimizin tamamında doğal gaz var. Kasabalarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde birçok beldemizde doğal gaz çalışmamız nihayete erecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti

64 yıl sonra şov yapayım dedi, olana bak!
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti