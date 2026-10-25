Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve yakınlarının başı sağ olsun. Tedavileri devam eden yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep

Meclise pes dedirten başvuru! Başkentle ilgili istek akıllara ziyan
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti